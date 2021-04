Calciomercato Milan: Maldini studia tre profili per l’attacco

Calciomercato Milan: Maldini e Massara studiano tre profili interessanti per il nuovo attacco rossonero. Vlahovic ma non solo…

Zlatan Ibrahimovic ha trovato l’accordo con il club rossonero (manca solo la firma) ma il Milan non può dipendere da un solo giocatore. Ecco perché nel frattempo studia tre profili di ottima caratura per rinforzare il proprio reparto d’attacco: non solo Vlahovic ma anche Scamacca ed Edouard. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Per farlo servirà assolutamente il fondo economico proveniente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il serbo per la Fiorentina vale non meno di 40 milioni di euro. Il centravanti del Genoa in prestito dal Sassuolo partirebbe con una cifra poco più alta di 20 milioni. Mentre Edouard, punta offensiva del Celtic dal 2017 ha segnato 81 gol conditi da 36 assist: numeri da top player (prezzo che si aggira sui 25-30 milioni).