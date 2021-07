Calciomercato Milan, Maldini pensa ad una terza punta: le ultime

Calciomercato Milan, Maldini dopo aver chiuso per Giroud pensa ad un terzo attaccante: sale l’opzione Kaio Jorge

Calciomercato Milan, dopo aver chiuso l’operazione Giroud, che dovrebbe sbarcare nella giornata di domenica a Milano per effettuare poi le visite mediche lunedì, i rossoneri stanno anche pensando ad una terza punta giovane. Secondo calciomercato.com il nome preferito dall’area tecnica rossonera è quello di Kaio Jorge, talento classe 2002 del Santos.

PRIMA DELLA SCADENZA – Il contratto del brasiliano è in scadenza il 31 dicembre del 2021 e quindi inizialmente l’operazione era stata impostata per gennaio a parametro zero. Tuttavia, per anticipare la folta concorrenza, tra cui il Napoli, il Milan potrebbe sparigliare le carte e concludere l’operazione entro il prossimo 31 agosto.