Calciomercato Milan, Maldini duella con l’Atalanta per un centrocampista

Calciomercato Milan, rossoneri e Atalanta si contendono Schouten del Bologna: la valutazione è di 15 milioni di euro

Calciomercato Milan, Maldini e Massara si muovono per rafforzare il centrocampo. Come riportato da Daniele Longo infatti, i rossoneri, che hanno deciso di non riscattare Meité dal Torino, hanno avviato i contatti con il Bologna per Schouten, centrocampista che tanto bene ha fatto in questa stagione.

VALUTAZIONE E CONCORRENZA – Il Bologna lo valuta 15 milioni di euro. Una valutazione ritenuta congrua dal Milan che però deve fare i conti con la forte concorrenza dell’Atalanta. con Gasperini estimatore da sempre del calciatore.