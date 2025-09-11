Calciomercato Milan, si pensa al sostituto di Maignan: in caso di separazione il favorito a prenderne il posto è lui. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto. Nonostante il portiere francese abbia dato un contributo fondamentale alla squadra, con la vittoria dello scudetto numero 19 e della Supercoppa Italiana, il suo ciclo in rossonero sembra avvicinarsi alla fine. La trattativa per il rinnovo del contratto, infatti, è ferma da mesi e, nonostante un ultimo disperato tentativo da parte del Direttore Sportivo Tare, le possibilità di un accordo sono scarse.

Maignan-Milan: un addio sempre più probabile

Il legame tra Maignan e il Milan è stato proficuo per entrambi. Il portiere ha trovato nel club l’ambiente ideale per esprimersi al meglio, diventando in poco tempo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Tuttavia, il tempo dei saluti potrebbe essere vicino. La negoziazione per il prolungamento del contratto non ha prodotto risultati, lasciando la situazione in una fase di stand-by che preoccupa la dirigenza.

Suzuki, il nome in pole position per la successione

Di fronte al rischio concreto di perdere Maignan, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Il club ha già individuato un possibile successore in Zion Suzuki, portiere giapponese arrivato in Italia nell’estate del 2024 per 10 milioni di euro al Parma. I contatti tra Milan e Parma non sono una novità, visto che le due società avevano già discusso di un possibile trasferimento la scorsa estate, quando Maignan sembrava vicino al Chelsea per 15 milioni più bonus.

All’epoca, il Milan aveva bloccato la trattativa, chiedendo una cifra superiore, e il Parma non aveva aperto alla cessione di Suzuki. Ora, però, la situazione è cambiata. Il club rossonero, sotto la guida di Furlani e Tare, continuerà a monitorare con attenzione le prestazioni di Suzuki nei prossimi mesi, considerandolo il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Maignan.