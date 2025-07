Calciomercato Milan, annuncio clamoroso sul futuro di Maignan: tra cessione a sorpresa e rinnovo… Ultimissime notizie

Secondo quanto riportato da Gazeteci, il Galatasaray avrebbe avuto un candidato a sorpresa per il ruolo di portiere: Mike Maignan. Questa rivelazione ha scosso il mondo del calciomercato, considerando la caratura e l’importanza del portiere francese nel Milan e nel panorama calcistico europeo. L’interesse del club turco, notoriamente ambizioso, sottolinea la volontà di rafforzare ulteriormente la propria rosa con nomi di spicco.

Tuttavia, la notizia è accompagnata da un’altra informazione cruciale: il Milan è fermamente intenzionato a blindare il proprio numero uno. Il club rossonero, consapevole del valore inestimabile di Maignan, sta lavorando intensamente per fargli firmare un nuovo contratto. L’attuale accordo del portiere scade nel giugno 2026, e il Milan non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero, come già accaduto in passato con altri giocatori chiave.

Le trattative per il rinnovo tra Maignan e il Milan sono in corso da tempo, ma sembrano procedere a rilento. Si vocifera che le richieste economiche del portiere siano elevate, con cifre che potrebbero superare i 5 milioni di euro a stagione. Il Milan, dal canto suo, sta valutando come accontentare le richieste del giocatore senza stravolgere gli equilibri salariali della squadra. La recente conferma di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan potrebbe giocare un ruolo chiave nel convincere Maignan a prolungare la sua permanenza a San Siro, vista l’importanza che il tecnico attribuisce al portiere.

L’interesse del Galatasaray, pur non avendo ancora portato a un’offerta concreta, serve da monito al Milan. La pressione esterna potrebbe accelerare le decisioni sul rinnovo, spingendo la dirigenza rossonera a chiudere la questione il prima possibile per assicurare la permanenza di uno dei pilastri della squadra. Maignan rimane un elemento fondamentale per il progetto Milan, e il suo futuro è uno dei temi più caldi di questo calciomercato.