Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Mike Maignan? Tra rinnovo e partenza a zero… Ultimissime

Milan Bologna, il destino scherza con Rabiot! Il francese sfiderà proprio l'ex compagno

Calciomercato Milan, l’annuncio del CT dell’Algeria su Bennacer sentenzia il futuro del centrocampista

Florenzi Milan, tutti i retroscena i motivi dietro l’addio al calcio dell’ex senatore rossonero

Mercato Milan, Vlahovic non è arrivato ma... in futuro nulla è escluso! Le ultime

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Maignan

Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Mike Maignan? Tra rinnovo e partenza a zero… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan al Milan si fa incerto. A un anno dalla scadenza del suo contratto, la trattativa per il rinnovo del portiere francese è in una fase di stallo. La situazione ha acceso un campanello d’allarme, preoccupando i tifosi e mettendo in discussione uno dei pilastri della squadra rossonera.

La richiesta di Maignan e la posizione del Milan

Secondo le indiscrezioni, Mike Maignan avrebbe chiesto un ingaggio notevolmente superiore rispetto all’attuale, ritenendo di meritare un adeguamento economico che lo ponga tra i portieri più pagati d’Europa. Il Milan, con il suo DS Tare e la dirigenza, si trova a dover bilanciare la volontà di trattenere un giocatore fondamentale con i rigidi paletti finanziari imposti dalla proprietà. Il club riconosce il valore di Maignan, ma non è disposto a superare i suoi parametri economici.

Questo stallo è un problema non da poco per la squadra e per l’allenatore Massimiliano Allegri. Maignan non è solo un portiere, ma un leader in campo, capace di dirigere la difesa e di compiere interventi decisivi. La sua eventuale partenza, a titolo gratuito o a un prezzo inferiore al suo valore di mercato, sarebbe un duro colpo per il progetto tecnico e per le ambizioni del Milan.

Le conseguenze e i possibili scenari

La situazione potrebbe sbloccare diversi scenari. Se non si dovesse arrivare a un accordo, il Milan si troverebbe di fronte a un bivio: cedere Maignan nella prossima sessione di mercato per non perderlo a parametro zero, oppure tenerlo in scadenza, con il rischio di un addio a zero tra un anno. Nessuna delle due opzioni è l’ideale.

La speranza del club e dei tifosi è che le parti possano trovare un punto d’incontro. Il Milan ha bisogno di un portiere del suo livello per competere ad alti livelli, e Maignan si trova in un club in cui è amato e rispettato. La trattativa è delicata e richiederà tempo, ma la dirigenza rossonera farà il possibile per blindare il suo portiere.

