Calciomercato Milan, annuncio improvviso di Maresca sul futuro di Maignan: il tecnico del Chelsea esce allo scoperto. Le ultimissime

Alla vigilia dell’atteso esordio del Chelsea nel Mondiale per Club contro il Los Angeles FC, il manager Enzo Maresca ha affrontato in conferenza stampa uno dei temi più caldi degli ultimi giorni: le insistenti voci di mercato che vorrebbero il portiere del Milan, Mike Maignan, nel mirino dei Blues. La risposta del tecnico italiano è stata chiara e decisa, delineando le gerarchie interne e, almeno per il momento, spegnendo gli entusiasmi su clamorosi arrivi.

Maresca ha espresso piena fiducia nel suo attuale numero uno, Robert Sanchez. “Robert è il nostro numero uno, abbiamo Filip come numero due. È una gerarchia definita su cui puntiamo”, ha dichiarato Maresca, ribadendo la sua stima per il portiere spagnolo che ha difeso i pali del Chelsea nella stagione precedente. Una dichiarazione che suona come una chiara investitura per Sanchez, spesso oggetto di critiche ma evidentemente considerato una risorsa affidabile dal nuovo staff tecnico.

Il tecnico ha poi aggiunto un dettaglio sul futuro della terza scelta: “Penders si unirà a noi nelle prossime settimane per analizzarlo, giudicarlo e prendere una decisione definitiva”. Questo indica una valutazione attenta delle risorse interne e della crescita dei giovani, prima di guardare altrove.

Riguardo al caso Maignan e ad altri possibili obiettivi di mercato di alto profilo, Maresca ha tagliato corto: “Poi, per Maignan o altri giocatori, non credo valga la pena parlarne. Il nostro focus è sulla squadra che abbiamo e sulla partita che ci attende”. Un messaggio inequivocabile, volto a smorzare le speculazioni e a concentrare l’attenzione sulle sfide immediate. Le parole di Maresca sembrano quindi allontanare, almeno per questa sessione di mercato, l’ipotesi di un assalto a Maignan, sottolineando la volontà del Chelsea di lavorare con gli elementi già a disposizione e di valutare con calma ogni mossa futura.