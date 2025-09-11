Calciomercato Milan, non solo Suzuki per il post Maignan: sta prendendo sempre più quota un’altra pista. Le ultimissime sui rossoneri

Il ciclo di Mike Maignan al Milan sembra essere vicino alla conclusione. Dopo aver contribuito in modo decisivo alla conquista del 19° scudetto e della Supercoppa Italiana, il portiere francese potrebbe salutare a fine stagione. La trattativa per il rinnovo, infatti, è in stand-by da mesi e le possibilità di trovare un accordo sono basse, nonostante il Direttore Sportivo Tare farà un ultimo tentativo. Maignan ha dato tantissimo ai rossoneri, ma ha anche ricevuto fiducia e affetto, imponendosi come uno dei migliori portieri al mondo.

Suzuki in pole position

Nonostante la volontà sia quella di trattenere Maignan, il Milan, da club di prima fascia, non vuole farsi trovare impreparato. I dirigenti Furlani e Tare avevano già provato a muoversi la scorsa estate, quando Maignan sembrava destinato al Chelsea per 15 milioni di euro più bonus. In quel frangente, Tare aveva individuato in Zion Suzuki il profilo ideale per l’eventuale sostituzione, ma il Parma ha resistito a qualsiasi offerta. Il club rossonero, tuttavia, continua a seguire con grande attenzione il portiere giapponese, arrivato in Italia nell’estate del 2024 per 10 milioni dal St-Truiden.

Caprile, l’alternativa in Serie A

Oltre a Suzuki, c’è un altro nome che sta riscuotendo grande successo nell’area scouting del Milan: Elia Caprile. Il portiere classe 2001, riscattato dal Cagliari dal Napoli per 8 milioni di euro, si sta imponendo come uno dei migliori interpreti del campionato per la sua continuità di rendimento. I contatti tra il club rossonero e gli agenti del calciatore veronese sono già avviati. Caprile è un profilo da tenere in grande considerazione in caso di addio di Maignan, vista la sua giovane età e le sue ottime prestazioni.