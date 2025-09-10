Calciomercato Milan, dal rinnovo di Maignan alle due principali alternative al francese: scenario clamoroso all’orizzonte

Calciomercato Milan, Maignan tra rinnovo e addio a zero: sono due le principali alternative all’estremo difensore francese

Il calciomercato Milan si trova a un bivio cruciale per il suo futuro tra i pali, con la possibile partenza del suo pilastro, Mike Maignan. Il portiere francese, arrivato a Milano e divenuto in breve tempo uno dei migliori al mondo, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del 19° Scudetto e della Supercoppa Italiana. Il legame tra Maignan e il club rossonero è forte, basato su un rapporto di affetto, fiducia e sostegno reciproco. Tuttavia, come in ogni ciclo, anche quello del portiere francese sembra avvicinarsi alla sua conclusione.

Le trattative per il rinnovo del contratto sono in una fase di stallo da diversi mesi e le possibilità di un accordo sembrano basse. Nonostante i tentativi del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, la situazione è complessa. Di fronte a questo scenario, il Milan, sotto la guida dell’amministratore delegato Furlani e del DS Tare, non può permettersi di farsi trovare impreparato. L’obiettivo è identificare un erede all’altezza, e il club ha già individuato due profili principali per la porta rossonera.

Zion Suzuki in pole position

Il nome che si fa più insistente per sostituire Maignan è quello di Zion Suzuki. Il portiere giapponese, approdato in Italia nell’estate del 2024 per 10 milioni di euro dal St-Truiden, ha già attirato l’attenzione del Milan. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, i contatti con Suzuki erano già stati avviati la scorsa estate, quando si vociferava di un possibile passaggio di Maignan al Chelsea per 15 milioni di euro più bonus. All’epoca, la trattativa non andò in porto per via della ferma volontà del Milan di non cedere il proprio portiere per una cifra considerata troppo bassa.

Tare, che era già al lavoro per il club, aveva già individuato in Suzuki il miglior profilo possibile per raccogliere l’eredità di Maignan. Nonostante il Parma, la squadra in cui Suzuki gioca attualmente, non abbia mai aperto alla cessione, il Milan continuerà a seguirlo con grande attenzione nei prossimi mesi. La fiducia nelle sue abilità e nel suo potenziale è molto alta.

Elia Caprile: una valida alternativa

Accanto a Suzuki, un altro nome che sta guadagnando punti nelle valutazioni dell’area scouting del Milan è quello di Elia Caprile. Questo giovane portiere classe 2001 è stato riscattato dal Cagliari la scorsa estate per 8 milioni di euro dal Napoli. Le sue prestazioni in campionato non sono passate inosservate, e Caprile si sta imponendo come uno dei migliori interpreti del ruolo per la sua continuità di rendimento.

Il Milan ha già avuto diversi contatti con gli agenti di Caprile per manifestare il proprio interesse. Il portiere nativo di Verona è considerato un profilo estremamente interessante e da tenere in grande considerazione. La sua giovane età e il suo potenziale di crescita lo rendono un’opzione molto valida in caso di addio di Maignan.

Il Milan, con la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e l’impegno di Igli Tare, si prepara quindi a un’importante fase di transizione. La situazione legata al futuro di Maignan, pur essendo complessa, è affrontata con lucidità e programmazione. La ricerca di un successore è già avviata, con Zion Suzuki e Elia Caprile in cima alla lista dei desideri. Il club rossonero vuole assicurarsi che, a prescindere dall’esito della trattativa con il suo attuale portiere, la porta sia sempre difesa da un talento di altissimo livello.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan è determinato a trovare una soluzione che garantisca stabilità e competitività a lungo termine, indipendentemente dalle scelte di Mike Maignan.