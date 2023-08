Calciomercato Milan, svolta Lukaku! Cosa ha deciso il Chelsea

Calciomercato Milan, arriva la svolta sul fronte Romelu Lukaku: il Chelsea apre per la prima volta al prestito dell’attaccante

Secondo quanto riportato dal The Athletic, per la prima volta in questo calciomercato, il Chelsea avrebbe aperto ad un nuovo prestito per Romelu Lukaku. I blues cederebbero infatti il belga in un’operazione simile a quella che aveva riportato l’attaccante all’Inter.

A queste condizioni, Lukaku potrebbe diventare un’occasione per Juventus e Roma in questi ultimi giorni di calciomercato. Sul belga rimane l’interesse dei club sauditi che sarebbero pronti anche ad un trasferimento a titolo definitivo, ma il giocatore continua a rifiutare la destinazione.