Calciomercato Milan, suggestione Lucas Vazquez: il Diavolo ci pensa davvero? Bomba dall’Inghilterra

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione legata a Lucas Vazquez: dall’Inghilterra rilanciano il forte interesse dei rossoneri

Il calciomercato Milan estivo è in fermento e tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo, classe 1991, ha appena concluso una stagione da protagonista con il Real Madrid sotto la guida di Carlo Ancelotti, collezionando ben 58 presenze tra tutte le competizioni, di cui 37 da titolare. Numeri di tutto rispetto per un giocatore che, nonostante l’età avanzata per gli standard calcistici moderni, ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza.

Un Addio Inatteso al Real Madrid

Nonostante il suo contributo significativo nella passata annata, il 34enneLucas Vazquez non è riuscito a ottenere il tanto atteso rinnovo contrattualecon le “Merengues”. La decisione del club madrileno è chiara: si punta a un ringiovanimento della rosa a disposizione del nuovo tecnico, Xabi Alonso. Una scelta che ha portato all’arrivo di un talento cristallino come Trent Alexander-Arnold per sostituire proprio Vazquez, lasciando il veterano spagnolo libero di cercare una nuova sistemazione.

Milano nel Futuro di Vazquez?

Dopo aver avuto il tempo per riflettere e valutare le opzioni per il proseguimento della sua carriera, Milano emerge come una destinazione possibile e intrigante per Lucas Vazquez. L’indiscrezione, riportata dal sito ‘Transferfeed’, suggerisce un forte interesse da parte del Milan.

Il club rossonero, che ha recentemente accolto IgIi Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sembra intenzionato a muoversi concretamente per acquisire le prestazioni di Vazquez. In particolare, il gradimento espresso da Allegri per le caratteristiche del giocatore spagnolo sarebbe un fattore chiave in questa trattativa.

Un Ricongiungimento Eccellente?

L’approdo di Lucas Vazquez al Milan potrebbe significare un emozionante ricongiungimento con un suo ex compagno di squadra al Real Madrid: il fuoriclasse croato Luka Modric. Un’eventualità che non solo aggiungerebbe esperienza e qualità alla rosa rossonera, ma che potrebbe anche riaccendere un’intesa già consolidata sul campo da gioco, con benefici evidenti per la squadra.

Il Milan è seriamente al lavoro per rafforzare la propria squadra e l’esperienza di un giocatore versatile come Lucas Vazquez potrebbe essere un’aggiunta preziosa per la nuova gestione targata Tare-Allegri. Sarà lui il prossimo tassello del nuovo Milan? Solo il tempo ce lo dirà.