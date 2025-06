Calciomercato Milan, decisione presa sul futuro di Loftus-Cheek: è intervenuto Allegri in prima persona. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante le voci di mercato che spesso accompagnano i grandi club, Ruben Loftus-Cheek non lascerà il Milan. Il centrocampista inglese è considerato un elemento strategico e inamovibile nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che sta plasmando la squadra in vista della prossima stagione. Le speculazioni su una sua possibile partenza, magari per fare cassa o liberare spazio in rosa, sono state categoricamente smentite dall’interno del club.

L’ex Chelsea è arrivato a Milano la scorsa estate e, dopo un periodo iniziale di ambientamento, ha dimostrato tutto il suo valore, diventando un pilastro fondamentale del centrocampo rossonero. La sua presenza fisica, la capacità di rottura e la progressione palla al piede lo rendono un giocatore unico nella rosa del Milan, in grado di coprire diverse posizioni nel reparto mediano e di garantire equilibrio e dinamismo.

Allegri, in particolare, vede in Loftus-Cheek un interprete chiave del suo nuovo schema tattico. Si parla di un modulo che possa valorizzare al meglio le mezzali di inserimento e la loro capacità di occupare gli spazi, e in questo contesto l’inglese è il profilo ideale. La sua attitudine a lavorare sia in fase di non possesso che a proporsi in avanti lo rende un elemento prezioso per la fase di transizione, uno degli aspetti su cui il tecnico livornese sta ponendo maggiore enfasi.

La decisione di blindare Loftus-Cheek è anche un segnale chiaro della volontà del Milan di mantenere i suoi pezzi pregiati e di costruire una squadra solida e competitiva. L’obiettivo è consolidare il gruppo e puntare su quei giocatori che hanno dimostrato affidabilità e potenziale di crescita. Ruben, con la sua esperienza internazionale e le sue qualità, rientra perfettamente in questa visione. Dunque, i tifosi rossoneri possono stare tranquilli: Loftus-Cheek sarà ancora il cuore pulsante del centrocampo milanista.