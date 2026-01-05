Calciomercato
Calciomercato Milan, Allegri gela Sarri! Loftus-Cheek incedibile a meno che… Ultimissime
Calciomercato Milan, per Massimiliano Allegri Loftus-Cheek è incedibile nonostante il forte interesse della Lazio. La situazione
Il mercato di gennaio 2026 del Milan vive una fase di stallo apparente sul fronte delle uscite, con un nome che continua a far oscillare le strategie di via Aldo Rossi: Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrocampista inglese è finito nel mirino della Lazio, spinto da un Maurizio Sarri che sogna di riabbracciare il suo pupillo dai tempi del Chelsea.
Calciomercato Milan, Allegri non cede: l’inglese è un “intoccabile”
Nonostante le lusinghe biancocelesti, la posizione di Massimiliano Allegri è granitica. Il tecnico livornese considera Loftus-Cheek un elemento cardine del suo scacchiere tattico, apprezzandone la fisicità e la capacità di strappo che lo rendono ideale per il suo centrocampo “di peso”.
- L’importanza tattica: Allegri vede nell’ex Chelsea un incursore box-to-box fondamentale per equilibrare la squadra, specialmente ora che il Milan deve difendere il primato dall’assalto di Inter e Napoli.
- Muro societario: Ad oggi, il Milan ha tolto ufficialmente il giocatore dal mercato, respingendo i primi sondaggi esplorativi.
Lo scoglio dell’ingaggio e il “nodo” Sarri
Se da un lato c’è la volontà tecnica di trattenerlo, dall’altro emergono ostacoli economici non indifferenti per un eventuale trasferimento a Roma:
- Cifre pesanti: L’ingaggio di Loftus-Cheek ammonta a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che la Lazio faticherebbe a coprire senza una significativa partecipazione del Milan o una rinuncia del giocatore.
- La variabile Gila: Resta sullo sfondo l’ipotesi di uno scambio con Mario Gila, difensore molto gradito a Igli Tare, ma la divergenza di valutazioni e l’ingaggio dell’inglese rendono l’incastro estremamente complesso in questa sessione invernale.