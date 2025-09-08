Calciomercato Milan, Tare a caccia di svincolati? La lista dei migliori profili ruolo per ruolo. Il DS prende nota

Calciomercato Milan, i rossoneri possono tornare sugli svincolati di lusso? Di seguito la lista dei migliori profili ruolo per ruolo

La recente chiusura della finestra di mercato Milan estiva, avvenuta il primo settembre, ha lasciato molte squadre a riflettere sulle proprie rose. Fino a gennaio non sarà possibile acquistare nuovi giocatori, ma una via rimane aperta per i club che desiderano rinforzarsi: quella dei giocatori svincolati. Questa lista, che include nomi di alto profilo e giovani talenti, offre ai club l’opportunità di tappare falle in rosa senza dover investire in cartellini costosi.

Un’analisi dettagliata, basata su informazioni fornite da TuttoMercatoWeb (TMW), rivela che tra i pali ci sono nomi esperti e affidabili. Tra i portieri svincolati spiccano Rui Patricio, ex portiere della Roma, e Fraser Forster. Anche l’Italia offre valide alternative con Alessio Cragno, Luigi Sepe e il veterano Andrea Consigli, che potrebbero fare al caso di squadre in cerca di esperienza e affidabilità.

Nel reparto difensivo, la lista è ricca di opzioni per ogni esigenza. I nomi più altisonanti sono senza dubbio i centrali Samuel Umtiti, ex Barcellona e campione del mondo, e Jason Denayer. Per le fasce, le occasioni sono molteplici: l’ex PSG Juan Bernat, lo spagnolo Sergio Reguilon, l’italiano Mattia De Sciglio e l’ex Roma Rick Karsdorp sono solo alcuni dei giocatori di caratura internazionale disponibili. Un nome che potrebbe interessare a molte squadre è il giapponese Takehiro Tomiyasu, che ha dimostrato grande duttilità.

Il centrocampo è forse il reparto con il maggior numero di fuoriclasse svincolati. La disponibilità di giocatori come Christian Eriksen, Miralem Pjanic e Juan Mata è un lusso raro per il mercato degli svincolati. Questi giocatori, con la loro vasta esperienza e qualità tecnica, potrebbero cambiare il volto di una squadra. L’Italia non è da meno: Roberto Gagliardini, Giacomo Bonaventura, Stefano Sensi e Roberto Soriano sono nomi solidi, pronti a dare il loro contributo. Per un profilo più internazionale, spicca anche Dele Alli, che cerca un rilancio dopo una carriera altalenante.

Nel reparto offensivo, le opportunità sono altrettanto allettanti. La lista degli attaccanti svincolati è un vero e proprio arsenale di talento ed esperienza. Nomi come Mario Balotelli, Diego Costa, Wissam Ben Yedder e Lorenzo Insigne sono sinonimo di gol. La presenza di Hakim Ziyech, ex Chelsea, e Willian, brasiliano di grande esperienza, rende la lista ancora più preziosa. Anche profili come Paco Alcacer, Michail Antonio e Anwar El Ghazi offrono qualità e versatilità. Per il Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, questa lista potrebbe essere una miniera d’oro per aggiungere un tassello mancante alla rosa in vista dei prossimi impegni.

In definitiva, la finestra degli svincolati rappresenta un’occasione d’oro per i club di ogni livello, permettendo di rinforzarsi con giocatori di provata esperienza e, in alcuni casi, con talenti ancora da scoprire. La decisione di ingaggiare uno di questi giocatori richiederà un’attenta valutazione, ma i potenziali benefici superano ampiamente i rischi.