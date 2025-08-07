Calciomercato Milan, il futuro di Mattia Liberali diventa un giallo: rinnovo complicatissimo e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Un autentico colpo di scena ribalta il futuro di Mattia Liberali, che sembrava ormai a un passo dal Catanzaro. Nonostante le indiscrezioni che davano l’affare per fatto, oggi è arrivata una conferma definitiva: la situazione è attualmente bloccata, congelata. La trattativa, pur essendo vicina alla chiusura, non ha mai ricevuto il via libera ufficiale del Milan, che ha fermato tutto per questioni legate alla formula e alla parte economica.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan ha messo il veto sulla formula che era stata ipotizzata, ovvero una cessione a titolo gratuito con una percentuale sulla futura rivendita. Un’ipotesi che non soddisfa la dirigenza rossonera, decisa a non perdere il giovane talento senza alcun tipo di ritorno economico immediato. Per questo motivo, la società sta valutando due strade alternative per il futuro di Liberali.

La prima, considerata molto complicata, è quella di proporre un rinnovo del contratto. Dopo mesi in cui il Milan non si era mai approcciato con convinzione a questa possibilità, ora la situazione è cambiata e si sta seriamente valutando di prolungare l’accordo con il giocatore. La strada è in salita, ma nel calcio nulla è impossibile. L’altra opzione è un trasferimento a titolo definitivo, ma non gratuito, che consenta al club di incassare subito una cifra adeguata. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà l’epilogo di un’operazione che è tornata improvvisamente in alto mare.