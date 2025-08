Calciomercato Milan, rischia di saltare una cessione ormai chiusa: ore frenetiche, cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il trasferimento di Mattia Liberali al Catanzaro ha subito una brusca e inaspettata frenata, complicando quello che fino a poco tempo fa sembrava un affare già definito. La causa di questo stallo risiede in un ripensamento del Milan, che ora non è più convinto della formula inizialmente pattuita per la cessione del suo giovane talento.

Inizialmente, l’accordo tra i rossoneri e il club calabrese prevedeva un trasferimento a titolo definitivo per il classe 2007, senza un costo immediato per il cartellino. Il Milan si sarebbe assicurato una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore, una mossa che avrebbe garantito un potenziale guadagno in prospettiva. Tuttavia, il club milanese ha cambiato idea e ora desidera monetizzare qualcosa nell’immediato, chiedendo una cifra per il trasferimento che non era stata considerata in precedenza. Questo cambio di rotta ha messo in pausa la trattativa, creando una situazione di impasse.

Approfittando di questa incertezza, un nuovo pretendente si è inserito prepotentemente nella corsa per il giovane fantasista. Si tratta del Torino di Urbano Cairo, che da tempo segue con interesse Liberali. I granata hanno fiutato l’opportunità e stanno ora provando a dirottare l’affare, offrendo una soluzione che potrebbe soddisfare le nuove richieste del Milan. Con il Catanzaro in attesa di una nuova proposta e il Torino pronto a farsi avanti, il futuro di Mattia Liberali rimane più che mai incerto e tutto da scrivere.