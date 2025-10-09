Calciomercato Milan, suggestione Lewandowski per l’attacco? Cosa filtra sul futuro del polacco. C’è un importante ostacolo

Calciomercato Milan, prosegue la suggestione Lewandowski per l’attacco ma c’è da superare l’ostacolo legato all’ingaggio

L’idea di vedere Robert Lewandowski con la maglia del Milan accende le fantasie dei tifosi, ma il giornalista Matteo Moretto getta acqua sul fuoco, ritenendo che sia “troppo presto” per parlare di un affare concreto.

L’analisi di Moretto si concentra principalmente sui fattori economici e sulle alternative che l’attaccante polacco ha per il suo futuro, sottolineando che il suo approdo in Serie A dipenderebbe da una scelta di vita più che sportiva:

«Io ti continuo a dire che bisogna sempre considerare anche lo stipendio di Lewandowski per il suo futuro e il fatto che ci possano essere anche sirene fuori Europa».

Il nodo cruciale sono le offerte che arrivano ormai da tempo dall’Arabia Saudita. L’agente di Lewandowski riceve “offerte folli dall’Arabia” da almeno due estati. Di conseguenza, se il centravanti volesse sposare il progetto del Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, dovrebbe compiere un sacrificio economico notevole:

«Lewandowski dovrebbe eventualmente fare una scelta un po’ alla Modric se volesse venire in Italia, accettare uno stipendio nettamente al di sotto di quanto gli offrirebbero in Arabia».

In sintesi, l’attrazione del campionato italiano e di un ruolo da protagonista in un top club europeo come il Diavolo è innegabile, ma per rendere l’operazione fattibile, il giocatore dovrebbe emulare la scelta fatta da Luka Modrić (che ha anteposto il progetto sportivo alle lusinghe economiche) e rinunciare a cifre ben superiori pervenute dal Golfo. Per ora, l’operazione resta una suggestione di mercato estremamente complessa.