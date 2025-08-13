Calciomercato Milan, Leoni sempre più lontano! Accordo imminente col top club e prossime ore decisive

Calciomercato Milan, Giovanni Leoni, difensore del Parma accostato anche ai rossoneri, è sempre più vicino al Liverpool

Fabrizio Romano ha confermato le indiscrezioni che circolano da tempo: Alessandro Leoni è sempre più vicino a vestire la maglia del Liverpool. Quella che sembrava solo una pista concreta si sta trasformando in una operazione molto ben avviata, con i “Reds” intensamente al lavoro per chiudere l’affare. Tuttavia, le cifre per il talentuoso difensore del Parma potrebbero essere più alte di quanto inizialmente preventivato.

Secondo Romano, l’operazione non dovrebbe chiudersi a 30 milioni di euro. Sarà necessario qualcosa in più per convincere il Parma a privarsi di uno dei suoi migliori talenti. Questa notizia potrebbe deludere i club italiani che avevano messo gli occhi su Leoni, tra cui il Milan.

Il futuro di Leoni sembrava incerto, con diverse squadre della Serie A interessate alle sue prestazioni. Il calciomercato Milan, in particolare, aveva mostrato un forte interesse per il giovane difensore, considerandolo un potenziale rinforzo importante per la propria retroguardia. Con la nuova dirigenza rossonera, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di giocatori di prospettiva che possano contribuire a un progetto a lungo termine.

L’eventuale trasferimento di Leoni al Liverpool rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera. Approvare in Premier League, uno dei campionati più competitivi al mondo, e in un club del calibro del Liverpool, offrirebbe al giovane difensore l’opportunità di crescere esponenzialmente e di misurarsi con i migliori attaccanti del panorama calcistico mondiale. Il Liverpool, noto per la sua attenta politica di scouting e per la capacità di valorizzare i giovani talenti, sarebbe l’ambiente ideale per la maturazione calcistica di Leoni.

Il Parma, dal canto suo, si prepara a realizzare una plusvalenza importante dalla cessione del suo gioiello. Nonostante la volontà di trattenere il giocatore, la richiesta economica del club ducale riflette il valore reale e il potenziale di crescita di Leoni. Le discussioni tra le due società sono in fase avanzata, e si attende a breve una fumata bianca che potrebbe ufficializzare il passaggio del difensore dal Tardini ad Anfield.

Per il Milan, l’impossibilità di arrivare a Leoni richiederà un cambio di strategia sul mercato per il reparto difensivo. Igli Tare e Massimiliano Allegri dovranno individuare alternative valide per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, tenendo conto delle esigenze tattiche del nuovo mister e delle disponibilità economiche del club. La priorità del Milan rimane quella di costruire una squadra competitiva capace di lottare per i vertici della classifica e di ben figurare nelle competizioni europee. Il mercato estivo è ancora lungo, e le opportunità non mancano, ma la corsa a Leoni sembra ormai indirizzata verso Liverpool.