Calciomercato Milan, il sogno di Leao: Moise Kean in rossonero? Tra amicizia e strategie, cosa c’è di vero

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione per l’attacco rossonero della prossima stagione: Leao sogna Moise Kean

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e in casa Milan la ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez è una delle priorità. Se Rasmus Højlund del Manchester United sembra essere la pista più calda e concreta per il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, c’è chi, all’interno dello spogliatoio rossonero, sogna un nome diverso: Moise Kean. E a fare questo “appello” è nientemeno che Rafael Leão.

L’esterno portoghese, pilastro del Milan di Allegri, nutre una profonda amicizia con il centravanti della Fiorentina, tanto da considerarlo un fratello. Questa forte intesa personale ha alimentato la speranza di vederli un giorno giocare insieme, magari proprio con la maglia rossonera. Un desiderio che Leão ha espresso apertamente, scatenando l’entusiasmo dei tifosi milanisti.

La “Chiamata” di Leão a Kean: Un Desiderio Pubblico

Recentemente, Rafael Leão ha aperto un proprio canale Twitch, un modo per interagire direttamente con i fan. Durante una delle sue live, un tifoso gli ha posto una domanda diretta: “Perché non porti Kean in live?”. La risposta del numero 10 del Milan non ha lasciato spazio a dubbi e ha acceso la fantasia dei sostenitori: “Magari… anche al Milan“. A riportarlo è stato anche Il Corriere dello Sport, evidenziando la risonanza delle parole di Leão.

Ma il portoghese non si è fermato qui, aggiungendo parole di grande affetto e stima nei confronti di Kean: “Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti. Ovunque andrà, farà bene“. Dichiarazioni che testimoniano il forte legame tra i due e la convinzione di Leão nel potenziale distruttivo di una loro partnership offensiva.

Kean al Milan: Un Sogno al Momento Irrealizzabile?

Nonostante l’evidente desiderio di Rafael Leão, la possibilità di vedere Moise Kean vestire la maglia del Milan in questa finestra di mercato sembra, al momento, estremamente remota. La situazione contrattuale dell’attaccante della Fiorentina è stata a lungo incerta, in particolare fino a metà luglio, quando è scaduta la clausola rescissoria di oltre 50 milioni di euro presente nel suo contratto. Questo dettaglio è cruciale per comprendere le dinamiche attuali del mercato.

Come riportato da Calciomercato.com, la pista Milan per Kean non è mai stata concreta. L’attaccante aveva ricevuto offerte economicamente molto importanti dall’Arabia Saudita, ma la Fiorentina non ha mai manifestato l’intenzione di privarsi del suo giocatore. Con la clausola rescissoria ormai scaduta, la posizione della società viola si è ulteriormente rafforzata.

Il Milan, sotto la direzione di Igli Tare e Massimiliano Allegri, sta concentrando i propri sforzi su altri obiettivi, con Rasmus Højlund che rimane il nome in cima alla lista. La Fiorentina, dal canto suo, non intende entrare in trattativa per Kean, rendendo un suo trasferimento al Diavolo, ad oggi, impossibile.

Dunque, mentre il sogno di Rafael Leão di giocare al fianco del suo “fratello” Moise Kean in rossonero resta vivo nel cuore dei tifosi e dello stesso giocatore, la realtà del calciomercato suggerisce che, almeno per questa sessione, le strade dei due amici sono destinate a rimanere separate. Il Milan prosegue la sua ricerca di un attaccante, ma sembra che il nome di Kean non rientri nei piani attuali del club di via Aldo Rossi.