Calciomercato Milan, passi in avanti confermati per il rinnovo di Leao: nelle prossime settimane… Le ultimissime notizie

Il Milan ha ritrovato il suo trascinatore. Rafael Leao, da quando è rientrato dall’infortunio, sta tornando sui suoi consueti, altissimi, livelli, come dimostrato dalla super prestazione contro il Parma, conclusasi con un gol e un assist prezioso sprecato da Pulisic.

Di questo Leao sempre più protagonista e decisivo nel Milan di Massimiliano Allegri ha parlato l’esperto Matteo Moretto, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano. «Parliamo di uno dei più forti in Serie A e in Europa: Leao ha dimostrato di avere le qualità per essere tra i migliori nel suo ruolo», ha commentato Moretto, sottolineando i numeri impressionanti del portoghese: sette partite di campionato, con all’attivo quattro gol e un assist, oltre a essere il rigorista designato.

Le novità più importanti, però, riguardano il futuro e il contratto del giocatore. Il Milan ha accarezzato l’idea di prolungare l’accordo già la scorsa estate, ma nelle ultime settimane l’intenzione è riemersa con forza nella testa dei dirigenti rossoneri. Moretto spiega che il club è «veramente intenzionato a prolungare il contratto di Leao», che attualmente scade nel 2028.

Questo rinnovo, che estenderebbe il legame per altri due o tre anni (dunque fino al 2030/2031, dettaglio ancora da discutere), riconoscerebbe il rendimento in campo del calciatore e il suo rispetto per il club, al quale ha sempre dato la massima priorità nonostante gli interessamenti provenienti in estate da club inglesi o dal Barcellona.

Sebbene sia difficile definire un calciatore incedibile, e il Milan valuterebbe qualsiasi offerta importante come da regola di mercato, l’aspetto fondamentale è che ad oggi l’intenzione primaria del club è quella di blindare Leao, consolidando il suo ruolo di pilastro per il futuro.