Calciomercato Milan, Leao può partire in estate: fissato il prezzo, di fronte a questa offerta…

Calciomercato Milan, Leao verrà considerato cedibile in estate: servono offerte superiori ai 50 milioni di euro

Dopo sei stagioni cariche di aspettative e sprazzi di pura genialità, il bonus di Rafael Leao al Milan sembra essere giunto al termine. Se all’inizio dell’era Massimiliano Allegri il portoghese pareva essere tornato il pilastro centrale del progetto, la realtà del 2026 racconta una storia differente: il rapporto con il tecnico livornese si è logorato a causa di prestazioni altalenanti e continui problemi fisici. Come sottolineato dal Corriere della Sera e riportato da Calciomercato.com, per la prima volta il club di Via Aldo Rossi non considera più il classe ’99 come un elemento inamovibile, aprendo concretamente alla possibilità di un addio in estate.

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L’aspetto economico gioca un ruolo fondamentale in questa rottura. Leao è attualmente il calciatore più pagato della rosa con un contratto da 7 milioni di euro netti (bonus inclusi) in scadenza nel 2028, ma i dialoghi per un eventuale rinnovo si sono bruscamente arenati.

La novità sostanziale riguarda la valutazione: se la clausola da 175 milioni è ormai considerata fuori mercato, il Milan sarebbe pronto a valutare offerte a partire da 50 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe di finanziare la rivoluzione offensiva chiesta da Allegri, con i nomi di Lewandowski, Kean e il sogno Vlahovic pronti a raccogliere l’eredità della stella portoghese.