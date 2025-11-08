Calciomercato Milan, attenzione al possibile colpo dalla Lazio: Tare potrebbe riallacciare i contatti. Le ultimissime notizie

Il direttore sportivo Igli Tare continua a tessere la tela per rinforzare la difesa del Milan in vista della finestra di gennaio. Tra i nomi che l’ex dirigente della Lazio conosce meglio e apprezza di più figura il centrale spagnolo Mario Gila, profilo che torna prepotentemente di moda per Massimiliano Allegri.

Gila è considerato un obiettivo prioritario per diversi motivi. Il giovane difensore è cresciuto esponenzialmente da quando Tare lo ha portato alla Lazio dal Real Madrid, dimostrando di possedere la giusta maturità e la tecnica per giocare nel 3-5-2 di Allegri. La sua rapida crescita lo rende un profilo pronto all’uso, ma con ampi margini di miglioramento, esattamente ciò che cerca il Milan.

Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione contrattuale del giocatore con la Lazio, con scadenza nel 2027, potrebbe facilitare una trattativa, specialmente considerando i rapporti che Tare ha mantenuto con il club capitolino. Il dirigente rossonero vorrebbe replicare l’operazione che lo ha portato in Italia, stavolta per vestirlo di rossonero.

Allegri ha bisogno di un rinforzo affidabile in difesa, e Gila risponde perfettamente all’identikit: giovane, forte e con conoscenza del campionato italiano. Il Milan proverà l’affondo decisivo a gennaio, consapevole che l’opportunità di strappare un talento così specifico è troppo importante per essere ignorata.