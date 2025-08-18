Calciomercato Milan, Landucci sul nuovo attaccante: «Siamo contenti di Gimenez anche se posso confermare questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan per 2-0 contro il Bari, ieri, ha visto in panchina un protagonista inatteso: Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri, che ha sostituito l’allenatore squalificato. Al termine della partita, Landucci è stato intercettato da Mediaset e ha risposto ad alcune domande, tra cui una su Santiago Giménez, l’attaccante su cui si sono concentrate molte voci di mercato.

Le parole di Landucci sono state chiare e, in un certo senso, hanno messo a tacere le speculazioni. Quando gli è stato chiesto se Giménez fosse stato “accantonato” a favore di un altro attaccante, il vice allenatore ha risposto: “Di mercato non posso parlare. Per noi Santi è un giocatore importante, è arrivato il 4 agosto. È entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra.”

Questa dichiarazione è un segnale di fiducia verso l’attaccante, arrivato da poco e già considerato una risorsa. Nonostante le voci che vogliono il Milan alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo, Landucci ha sottolineato il valore di Giménez, che ha dimostrato subito il suo potenziale con un assist e un buon approccio alla squadra.

L’allenatore ha poi allargato il suo commento all’intero gruppo, lodando la dedizione dei giocatori: “In ogni allenamento tutti hanno dato il 100%: a Milanello si è creata una buona atmosfera.” Questo clima positivo è un fattore cruciale per il successo del Milan, che ora deve concentrarsi sulla prossima sfida contro la Cremonese. “Ci godiamo stasera e da domani pensiamo alla Cremonese. Questa squadra deve pensare ad una partita alla volta e fare il meglio possibile,” ha concluso Landucci, sottolineando l’importanza di rimanere concentrati e umili, match dopo match.