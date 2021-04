Calciomercato Milan, l’agente di Hysaj fa chiarezza sul futuro: i dettagli

Calciomercato Milan, l’agente di Hysaj preferisce non commentare le voci su un interesse del Milan nei confronti del suo assistito

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, l’agente di Hysaj, terzino albanese in scadenza di contratto a giugno col Napoli, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito anche in relazione al presunto interesse del Milan:

«Passiamo avanti. Il futuro di Hysaj è ancora incerto. Hysaj potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan. Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo per delineare il futuro di Hysaj bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Vero l’interesse del Milan? No comment».