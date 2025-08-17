Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Krstovic! Il Lecce fissa il prezzo, Tare riflette sull’attaccante

Calciomercato Milan, può aumentare la concorrenza per Krstovic, attaccante del Lecce: sulla punta c’è anche l’Atalanta

La sessione di calciomercato Milan estiva si infiamma con il nome di Nikola Krstović, attaccante montenegrino del Lecce, che sta attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si è informato sui costi del giocatore, mentre l’Atalanta si è fatta sotto con decisione, in un’ottica di mercato alternativa.

Il Milan si Muove, ma con Cautela

Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo, sta sondando il terreno per rinforzare il proprio reparto offensivo. Krstović, con le sue capacità realizzative e il suo profilo giovane, rappresenta un obiettivo interessante per i rossoneri. Tuttavia, il prezzo fissato dal Lecce si aggira intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi, una cifra che al momento sembra aver frenato l’affondo del club milanese.

Il direttore sportivo Tare è noto per la sua attenta gestione del budget e la sua predilezione per affari vantaggiosi. Nonostante l’interesse, il Milan non ha ancora formalizzato un’offerta concreta, probabilmente valutando altre opzioni o cercando di negoziare un prezzo più favorevole. L’approccio prudente del Milan suggerisce che la dirigenza non intende strapagare i propri obiettivi, privilegiando un mercato oculato e mirato a rinforzare la squadra senza eccessivi esborsi. L’arrivo di Allegri alla guida tecnica potrebbe inoltre influenzare le strategie di mercato, con il tecnico che potrebbe preferire giocatori con caratteristiche specifiche più adatte al suo sistema di gioco.

L’Atalanta: Un’Alternativa Concreta a Muniz

Nel frattempo, l’Atalanta si è mossa con maggiore decisione per Krstović. La squadra bergamasca, sempre attenta ai talenti emergenti e con una tradizione di valorizzazione dei giovani, vede in Krstović una valida alternativa nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Rodrigo Muniz, altro attaccante nel mirino della Dea.

L’Atalanta è conosciuta per la sua capacità di investire su giocatori promettenti e di farli esplodere nel proprio sistema di gioco. L’interesse per Krstović conferma questa filosofia. La possibilità di giocare in un club con ambizioni europee e una solida struttura di crescita potrebbe essere un fattore decisivo per il calciatore. L’Atalanta potrebbe essere disposta a investire una cifra importante per assicurarsi le prestazioni del montenegrino, specialmente se lo ritiene un elemento chiave per la propria strategia a lungo termine.

Il Lecce e il Valore di Krstović

Il Lecce, da parte sua, sta valorizzando al massimo il proprio gioiello. La richiesta di 30 milioni di euro dimostra la ferma intenzione del club salentino di non privarsi facilmente di un giocatore che ha dimostrato il suo valore in Serie A. Il Lecce è consapevole del potenziale di Krstović e sa di avere in mano un asset importante per il futuro. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il club pugliese stia mantenendo una linea dura sul prezzo, sperando in un’asta tra i club interessati che possa far lievitare ulteriormente il valore del cartellino.

In conclusione, il futuro di Nikola Krstović è ancora incerto ma si preannuncia come uno dei temi caldi di questa finestra di mercato. Il Milan, con Tare e Allegri al timone, pondera le sue mosse, mentre l’Atalanta si fa avanti con determinazione. Il Lecce attende l’offerta giusta, consapevole del grande valore del suo attaccante. Sarà interessante vedere quale club riuscirà a spuntarla per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del campionato.