Calciomercato Milan, è Krstovic la prima alternativa ad Hojlund! Tare contatto Corvino, il prezzo non spaventa i rossoneri

Calciomercato Milan, Krstovic del Lecce è la prima alternativa ad Hojlund per l’attacco: servono 30 milioni bonus inclusi

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con un nome che sta calamitando l’attenzione di diversi top club italiani: Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino del Lecce è diventato un obiettivo concreto per diverse squadre, tra cui il Milan, che sembra voler fare sul serio, e la Roma, sempre attenta alle opportunità. Tutto è nato da un’operazione che ha visto il Milan e il Lecce in stretto contatto per un altro talento: Francesco Camarda.

Il Prestito di Camarda e l’Opportunità Krstovic

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’interesse per Krstovic è emerso durante le trattative per il prestito di Francesco Camarda al Lecce. Sembra che, in quell’occasione, la dirigenza rossonera abbia sondato il terreno per l’attaccante montenegrino, chiedendo una prima valutazione. La risposta del Lecce è stata chiara e decisa: Krstovic non si muove per meno di 30 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che testimonia la grande fiducia del club salentino nelle qualità del proprio centravanti e la sua importanza nel progetto tecnico.

Da quel primo contatto, il discorso tra Milan e Lecce per Krstovic si è apparentemente raffreddato, o almeno non ha avuto sviluppi pubblici. Tuttavia, l’interesse del Milan è tutt’altro che svanito. Con Tare alla guida della direzione sportiva rossonera e Allegri sulla panchina, il club meneghino sta attuando una strategia di rafforzamento mirata, e un attaccante con le caratteristiche di Krstovic si sposerebbe perfettamente con le nuove esigenze tattiche imposte dal tecnico livornese. La sua capacità di fare gol, il suo dinamismo e la sua presenza fisica lo rendono un profilo estremamente interessante per un reparto offensivo che il Milan vuole rendere ancora più competitivo in vista della prossima stagione.

La Concorrenza di Roma e Altri Club

Ma il Milan non è solo nella corsa a Krstovic. La Roma, sotto la guida attenta della sua dirigenza, ha anch’essa messo gli occhi sull’attaccante del Lecce. I giallorossi sono sempre alla ricerca di profili giovani ma già affermati, capaci di garantire un impatto immediato e di crescere ulteriormente nel tempo. L’interesse della Roma potrebbe accendere una vera e propria asta di mercato, facendo lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

Non solo Roma: si vocifera che anche altri club italiani ed europei stiano monitorando la situazione di Krstovic. Le sue prestazioni costanti e il suo potenziale di crescita non sono passati inosservati. Il Lecce, dal canto suo, si trova in una posizione di forza. Il contratto di Krstovic e la sua centralità nel progetto consentono al club di Via del Mare di non avere fretta e di poter negoziare alle proprie condizioni. La valutazione di 30 milioni di euro, seppur elevata, riflette la determinazione del Lecce a non privarsi del suo gioiello a cuor leggero.

Cosa Aspettarsi nelle Prossime Settimane

Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Nikola Krstovic. Il Milan, con Tare e Allegri, dovrà decidere se affondare il colpo e presentare un’offerta concreta che possa convincere il Lecce. La Roma e gli altri club interessati non staranno certo a guardare. Il mercato è in continua evoluzione e un nome come Krstovic potrebbe essere al centro di uno dei trasferimenti più interessanti dell’estate. I tifosi di Milan, Roma e di tutti i club in corsa sono in trepidante attesa per capire dove giocherà il talentuoso attaccante montenegrino la prossima stagione. Sarà il Milan a spuntarla, o la Roma si intrometterà? E il Lecce manterrà la sua posizione irremovibile sui 30 milioni? Solo il tempo ci darà le risposte a queste domande che stanno animando il mercato italiano.