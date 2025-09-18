Calciomercato Milan, per la difesa c’è Kristensen a gennaio! Dialoghi in corso, a queste condizioni può arrivare a Milanello

Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri preparano il colpo in difesa: contatti con l’Udinese per Kristensen dell’Udinese

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta seriamente valutando l’acquisto di Thomas Kristensen, il giovane e promettente difensore danese dell’Udinese. L’articolo, che ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi rossoneri, sottolinea come il club di via Aldo Rossi, sotto la supervisione del Direttore Sportivo Igli Tare, stia preparando un’offerta per la finestra di mercato invernale. L’interesse per il giocatore, già corteggiato da club di spicco come l’Aston Villa, conferma la volontà del Milan di rafforzare la propria linea difensiva con profili giovani, di talento e con un grande potenziale di crescita.

Un talento precoce nel mirino del Milan

Nato nel 2002, Kristensen è un prodotto delle giovanili dell’Aarhus Gymnastikforening, club che lo ha cresciuto e valorizzato prima del suo trasferimento in Serie A. La sua avventura in Italia, iniziata nell’estate 2023 con l’Udinese, ha avuto un impatto immediato. Il difensore ha saputo conquistare la fiducia dell’ambiente friulano, diventando in brevissimo tempo un punto fermo della retroguardia bianconera. Finora, Kristensen ha totalizzato ben 54 presenze con la maglia dell’Udinese, dimostrando non solo solidità difensiva ma anche una certa confidenza con il gol, avendo già messo a segno due reti. Il suo rendimento costante e le sue ottime prestazioni hanno catturato l’attenzione di numerosi osservatori, tra cui quelli del Milan.

La partita decisiva: Udinese-Milan

Il destino ha voluto che il prossimo impegno di campionato del Milan sia proprio contro l’Udinese, un’occasione imperdibile per l’allenatore Massimiliano Allegri e il suo staff per osservare da vicino il giocatore. La partita, in programma sabato alle 20.45, sarà una sorta di banco di prova per il giovane danese, che dovrà dimostrare di essere all’altezza di una pressione elevata. L’obiettivo è quello di valutare ogni singolo aspetto del suo gioco: dalla capacità di marcatura alla visione di gioco, dalla gestione della pressione alla leadership in campo. La cifra richiesta dall’Udinese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante ma che il Milan sembra disposto a investire per assicurarsi un prospetto così promettente.

Un piano a lungo termine per il Milan

L’interesse del Milan per Kristensen non è una novità, ma l’accelerazione dei contatti in vista di gennaio è una chiara indicazione delle intenzioni del club. L’Aston Villa aveva già provato a portarlo in Premier League alla fine di agosto 2025, ma l’Udinese ha resistito, convinta di poter monetizzare di più in futuro. Il Milan, consapevole di questa concorrenza, vuole agire in anticipo per evitare aste. Il club rossonero, infatti, ha un piano ben chiaro: se l’affare non dovesse concretizzarsi nella sessione di gennaio, Kristensen rimarrà comunque in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione estiva. Igli Tare e la dirigenza del Milan credono fermamente nel potenziale del giocatore e sono pronti a fare un investimento importante per rafforzare la squadra in vista del futuro.