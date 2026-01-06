Calciomercato Milan, Tare accelera per Kostic: dialoghi ripresi con Vlahovic sullo sfondo

Calciomercato Milan, Igli Tare torna a lavorare sulla pista che porta a Kostic del Partizan Belgrado: intreccio con Vlahovic per giugno

Il calciomercato invernale del Milan non è solo una ricerca di rinforzi immediati, ma un complesso incastro tattico e diplomatico tra presente e futuro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club di via Aldo Rossi ha dovuto incassare la fumata nera per il terzino colombiano Arizala, che ha preferito l’Udinese per la garanzia di un posto in prima squadra, rifiutando il percorso tra Milan Futuro e prestito proposto dai rossoneri.

Calciomercato Milan, operazione Kostić: il gioiello del Partizan

Il mancato arrivo di Arizala libera uno slot prezioso per extracomunitari, che il DS Igli Tare vorrebbe ora destinare ad Andrej Kostić. Il centravanti montenegrino del Partizan Belgrado è il profilo scelto per rinforzare il reparto avanzato, forte di 8 gol segnati in questa prima parte di stagione a soli 18 anni.

Braccio di ferro economico: Il Partizan ha respinto una prima offerta da 5 milioni di euro (bonus inclusi). Il Milan sta riflettendo se rilanciare subito per evitare inserimenti di club della Premier League, proponendo al ragazzo un progetto che preveda il Milan Futuro come trampolino ma con una presenza costante agli ordini di Allegri.

La strategia: un ponte verso Vlahović

L’affare Kostić nasconde una valenza strategica superiore. Entrambi i calciatori sono assistiti dall’agente Ristic, con cui Tare mantiene contatti quotidiani.