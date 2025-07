Calciomercato Milan, conferme sulla suggestione Kolo Muani! Juve sullo sfondo, affare complicato perchè... Ultimissime

Calciomercato Milan, arrivano conferme sulla suggestione Kolo Muani per l’attacco: al momento il francese preferisce la Juve

Il calciomercato Milan è in piena attività sul mercato per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, con l’obiettivo primario di affiancare e creare competizione a Santiago Gimenez al centro dell’attacco rossonero. La dirigenza, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta valutando diverse piste per trovare il profilo giusto che possa elevare il livello tecnico e tattico della squadra.

Una delle opzioni più discusse è sempre Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus resta un nome molto gradito, ma la trattativa si preannuncia estremamente complessa, sia per le richieste economiche della Juventus, sia per la forte concorrenza di altri top club europei. La Juventus, dal canto suo, sta gestendo una situazione interna complessa proprio attorno al futuro di Vlahovic, che sembra non rientrare più pienamente nei piani tattici di Igor Tudor, il nuovo tecnico bianconero.

Proprio per questo, il Diavolo sta sondando attivamente alternative di alto profilo. Tra i nomi emersi con maggiore insistenza nelle ultime ore, come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, spicca quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese di proprietà del PSG ha trascorso gli ultimi mesi in prestito alla Juventus, lasciando un’ottima impressione per le sue qualità tecniche e la sua capacità di adattamento al calcio italiano.

La candidatura di Kolo Muani è particolarmente intrigante per il Milan. Il giocatore ha dimostrato sul campo di essere un attaccante moderno, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, con una buona visione di gioco, velocità e fiuto per il gol. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo estremamente compatibile con il tipo di gioco che Allegri intende proporre, fatto di intensità, verticalizzazioni e imprevedibilità.

Tuttavia, la strada per arrivare a Kolo Muani non è priva di ostacoli. Il Corriere della Sera sottolinea che il giocatore ha già espresso la sua volontà di tornare alla Juventus, club con cui ha sviluppato un buon feeling durante il suo periodo in prestito. I bianconeri, però, devono ancora raggiungere un accordo definitivo con il PSG per il suo riscatto e, come anticipato, la priorità sembra essere la risoluzione della “grana Vlahovic”. Questa situazione di incertezza potrebbe rappresentare un’apertura per il Milan, che potrebbe inserirsi con decisione nella trattativa.

Il Milan sa di dover agire con strategia e tempestività. La concorrenza per attaccanti di questo calibro è sempre alta e il club rossonero, con Tare e Allegri in prima linea, è determinato a non farsi sfuggire le migliori opportunità. L’obiettivo è chiaro: portare a Milanello un centravanti di valore assoluto che possa garantire un alto numero di gol e un contributo significativo alla manovra offensiva, permettendo a Gimenez di avere un valido contendente per il posto da titolare e creando una rosa più profonda e competitiva per affrontare le sfide della prossima stagione, sia in Serie A che in Europa. Il mercato è appena iniziato e le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro del reparto offensivo rossonero.