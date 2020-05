Calciomercato Milan, Kjaer è tutto dei rossoneri: accordo raggiunto

Simon Kjaer diventerà un giocatore del Milan a titolo definitivo: trovato l’accordo con il Siviglia per il riscatto del giocatore

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo per il riscatto a titolo definitivo di Simon Kjaer dal Siviglia per 2,5 milioni di euro. Il difensore danese, arrivato a gennaio per sostituire l’infortunato Duarte, ha ben impressionato in maglia rossonera tanto da guadagnarsi il riscatto.

Oltre a Kjaer in inverno al Milan è arrivato anche Asmir Begovic il cui destino però, a differenza del danese, è quello di tornare nuovamente in Premier League dove ad attenderlo c’è il Bournemouth club titolare del suo cartellino.