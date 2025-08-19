Calciomercato Milan, nuovo super obiettivo dall’Arsenal! Dall’Inghilterra sono sicuri… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da The Standard, in Inghilterra è scoppiata una nuova corsa per il difensore dell’Arsenal, Jakub Kiwior. Il giocatore polacco, classe 2000, è finito nel mirino di due importanti club europei: il Milan e il Porto. La notizia arriva dopo che il difensore non è stato impiegato nel match contro il Manchester United, valido per la prima giornata di Premier League, un segnale che il suo ruolo all’interno delle gerarchie di Arteta è cambiato.

Le Nuove Gerarchie all’Arsenal

L’arrivo a Londra di Cristhian Mosquera ha spinto Kiwior più in basso nelle preferenze del tecnico spagnolo, nonostante il polacco abbia collezionato ben 30 presenze in tutte le competizioni nella scorsa stagione. Questo scivolamento nelle gerarchie potrebbe aprire le porte a una sua cessione, e il Milan e il Porto sono pronti ad approfittare della situazione.

Il Milan, in particolare, è alla ricerca di un difensore centrale che possa aggiungere profondità alla rosa e che si adatti al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Kiwior, con la sua giovane età e le sue qualità, rappresenta un’opzione interessante e un potenziale investimento per il futuro. Dall’altra parte, il Porto, noto per la sua abilità nel valorizzare giovani talenti, vede in Kiwior un rinforzo ideale per la propria difesa, un giocatore che, con il giusto percorso, potrebbe diventare un pilastro del reparto.

La situazione è in continua evoluzione, e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan o il Porto riusciranno a convincere l’Arsenal a cedere il giocatore. L’interesse dei due club dimostra come il mercato sia sempre in movimento e come ogni occasione possa essere colta al volo.