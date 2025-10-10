Calciomercato Milan: il futuro di Kessié è un’incognita. Fabrizio Romano riapre l’ipotes

Calciomercato Milan, Kessié può lasciare il club arabo dell’Al Ahli a parametro zero: clamorosa suggestione a parametro zero?

Il mercato non si ferma mai, neanche durante la sosta per le Nazionali, e un nome importante legato al passato recente del Milantorna a far parlare di sé. Si tratta di Franck Kessié, l’ex centrocampista rossonero, il cui futuro in Arabia Saudita con l’Al-Ahliè tutt’altro che blindato. L’esperto di transfert Fabrizio Romano ha riaperto la questione, alimentando le speculazioni su un suo possibile ritorno in Europa o, addirittura, in Italia.

Attualmente, il discorso per il rinnovo del contratto con l’Al-Ahli “non è ancora decollato”, e Kessié ha un solo anno residuo di contratto con il club saudita. Questa situazione contrattuale lo rende un giocatore molto appetibile e con un potenziale “futuro che resta una questione aperta” sul panorama calcistico internazionale.

Kessié: Un Giocatore Interessante Per La Serie A

La possibilità di rivedere Franck Kessié in Serie A è un’ipotesi che affascina molti. Il centrocampista ivoriano ha lasciato il Milan da protagonista, dopo essere stato uno dei pilastri della squadra che ha conquistato lo Scudetto, e la sua fisicità, la sua intensità e la sua capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco sono qualità che farebbero comodo a qualsiasi top club italiano. Fabrizio Romano lo definisce non a caso “un giocatore interessante per un eventuale ritorno in Europa o ritorno in Italia”.

Il suo eventuale rientro in Italia aprirebbe scenari interessanti, e non è escluso che il Milan attuale possa monitorare la situazione. Il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno costruito un centrocampo di grande esperienza con gli innesti di Luka Modrić e Adrien Rabiot, ma la potenza fisica e la versatilità di Kessié restano un unicum che potrebbe completare ulteriormente il reparto. L’ivoriano, seppur con ingaggio elevato, rappresenterebbe un’opzione di grande affidabilitàin un centrocampo già di alto livello.

Le Scelte Di Allegri E La Visione Di Tare

La disciplina tattica di Massimiliano Allegri al Milan non farebbe che esaltare le caratteristiche di Kessié, un giocatore che, nella sua precedente esperienza rossonera, ha sempre dimostrato grande dedizione e professionalità. Sebbene il Milan sia ora concentrato sulla necessità di ritrovare la concretezza in attacco (risolvendo la crisi rigori e il “caso” Leão), il monitoraggio di un giocatore di tale livello, che conosce già l’ambiente e che è un pilastro della nazionale, è una prassi che il DS Igli Tare non può ignorare.

Il suo futuro, legato a dinamiche di mercato e alla volontà del giocatore stesso, sarà sicuramente uno dei temi caldi dei prossimi mesi. Per ora, Kessié è un’opportunità latente che l’Europa e la Serie A tengono d’occhio.