Calciomercato Milan, arriva la conferma in diretta su Kessié: il centrocampista vuole tornare in Europa. Le ultimissime notizie

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato in conferenza stampa di diversi temi, tra cui il mercato estivo e gli obiettivi futuri del club viola. Le sue dichiarazioni, riportate da tuttomercatoweb.com, hanno fatto chiarezza anche sulla situazione legata a Franck Kessié, ex centrocampista del Milan.

La trattativa sfumata per Kessié

Pradé ha confermato l’interesse per il centrocampista ivoriano, che era stato accostato con insistenza alla Fiorentina durante la sessione di mercato estiva. “C’è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni”, ha dichiarato il dirigente. Queste parole chiariscono che, nonostante la volontà del giocatore di fare ritorno nel calcio europeo, l’affare non si è mai concretizzato a causa di ostacoli insormontabili, probabilmente di natura economica. L’ex rossonero, che aveva lasciato il Milan per trasferirsi all’Al-Ahli, resterà dunque in Arabia Saudita.

Gli obiettivi stagionali della Fiorentina

Il discorso di Pradé si è poi spostato sugli obiettivi stagionali della squadra viola. Il direttore sportivo ha espresso la forte ambizione del club di sollevare un trofeo, dopo le recenti finali raggiunte. “Vogliamo vincere qualcosa, dopo esserci andati tante volte vicino,” ha affermato. Un chiaro riferimento alle finali perse nelle scorse stagioni, che hanno lasciato un profondo senso di insoddisfazione.

Pradé ha anche evidenziato la crescita della società, sottolineando l’importanza del sesto posto ottenuto nell’ultima stagione, con un totale di 65 punti. “Il sesto posto con 65 punti dello scorso anno è un bel traguardo, che ci lascia l’amaro per non essere andati in Europa League”, ha detto. Infine, ha difeso la campagna acquisti della società: “Noi vogliamo migliorarci e costruire, e penso che il mercato abbia dato la dimostrazione della forza di questa società. Sono stati spesi 92 milioni“. Un messaggio chiaro, che dimostra la volontà della Fiorentina di competere ai massimi livelli.