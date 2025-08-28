Calciomercato Milan, la Juventus vuole portare a Torino Bennacer! Tudor lo apprezza, nelle prossime ore… Le ultimissime

Nel turbinio di un calciomercato estivo sempre più imprevedibile, un nome a sorpresa ha acceso un vero e proprio “derby di mercato” che si snoda sull’asse Bologna-Torino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto del settore, la Juventus si sarebbe infatti inserita nella corsa per accaparrarsi Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan. Un inserimento che ha colto tutti di sorpresa e che va a sfidare l’interesse già concreto e datato del Bologna.

I bianconeri, sotto la guida del tecnico Igor Tudor, avrebbero effettuato un sondaggio concreto per il giocatore, profilo molto apprezzato per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. L’interesse della Juventus aggiunge un ulteriore elemento di complessità a una situazione già intricata, in un momento in cui il Milan, con il direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri, sta cercando di definire al meglio la rosa in vista della prossima stagione.

Il Bologna, d’altro canto, è da giorni in forte pressing sull’algerino. La società emiliana, desiderosa di regalare a Vincenzo Italiano un regista di qualità ed esperienza, ha individuato in Bennacer l’obiettivo primario per il proprio centrocampo. Proprio nella giornata odierna, sono stati registrati nuovi contatti tra il club rossoblù e il Milan per provare a trovare un’intesa che possa sbloccare la trattativa. Tuttavia, le difficoltà non mancano, soprattutto a causa dell’ingaggio elevato del giocatore, che potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il Bologna.

L’inserimento della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Milan, che considera Bennacer un esubero da cedere prima della fine del mercato, si trova ora in una posizione di potenziale vantaggio, potendo contare su due club interessati. La mossa della Juve potrebbe spingere il Bologna a intensificare i propri sforzi per non perdere l’obiettivo, oppure costringere il Milan a rivedere le proprie richieste economiche. La situazione è in continua evoluzione e le prossime ore saranno decisive per capire l’esito di questo affare.