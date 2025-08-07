Calciomercato Milan, sempre in quota il nome di Vlahovic! Gioco d’incastri e prossime settimane decisive. Lo scenario

Calciomercato Milan, resta sempre in quota il nome di Dusan Vlahovic: prossime settimane decisive, il tempo è dalla parte dei rossoneri

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia incandescente, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, impegnata su più fronti per rinforzare la rosa. Tra i nomi che infiammano la fantasia dei tifosi, quello di Dusan Vlahovic della Juventus continua a essere un chiodo fisso. A confermarlo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea come il Milan non abbia mai accantonato l’idea di portare il serbo a Milanello, nonostante le difficoltà e le altre piste aperte.

Secondo Romano, ci sono due discorsi principali che il Milan sta portando avanti in questo momento per l’attacco. Il primo riguarda Rasmus Højlund, giovane attaccante danese dell’Atalanta. Per Højlund, il Milan sta valutando attentamente la formula dell’affare e le relative condizioni economiche. La trattativa si preannuncia complessa, con l’Atalanta che valuta il suo gioiello a cifre considerevoli, ma il Milan non intende mollare la presa facilmente, cercando una soluzione sostenibile per le proprie finanze. L’arrivo di Tare, noto per la sua abilità nel chiudere affari vantaggiosi, potrebbe rivelarsi fondamentale in questa fase.

Tuttavia, è su Dusan Vlahovic che si concentra la maggiore attenzione e, a quanto pare, la strategia d’attesa del Milan. Come evidenziato da Fabrizio Romano, era “facile leggere già da inizio giugno” questa tattica. Il Milan, consapevole della situazione contrattuale e delle difficoltà economiche della Juventus, sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione. Nonostante la Juventus consideri Vlahovic un elemento chiave per il proprio progetto tecnico, le voci di una possibile cessione non si sono mai spente del tutto, soprattutto in caso di offerte irrinunciabili o di necessità di fare cassa.

La pazienza è la chiave di volta nella strategia del Milan per Vlahovic. Non si tratta di una trattativa lampo, ma di un gioco di nervi in cui il Milan si posiziona in attascua, pronto a cogliere l’occasione giusta. L’obiettivo è quello di approfittare di eventuali sviluppi nel mercato della Juventus o di un’apertura da parte del giocatore stesso. La presenza di Allegri, che ha già allenato Vlahovic alla Juventus, potrebbe giocare un ruolo cruciale, agendo da catalizzatore per un possibile trasferimento. Allegri conosce bene le qualità tecniche e umane del serbo e potrebbe spingere per averlo nuovamente a sua disposizione, un attaccante che si sposa perfettamente con il suo modulo di gioco e le sue esigenze tattiche.

Il Milan, con Tare al timone del mercato e Allegri in panchina, sta costruendo una squadra competitiva e l’attacco è un reparto che necessita di rinforzi di alto livello. Che sia Højlund o il sogno Vlahovic, l’estate rossonera promette ancora grandi colpi di scena. I tifosi restano con il fiato sospeso, sperando che il lavoro dietro le quinte della dirigenza porti a Milanello il centravanti capace di far sognare. La caccia al numero 9 è più che mai aperta, e il Milan è determinato a non lasciare nulla di intentato per assicurarsi il profilo giusto per la prossima stagione.