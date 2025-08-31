Calciomercato Milan, Bennacer può restare in Serie A? La novità delle ultime ore non lascia particolari dubbi

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer può restare in Serie A: contatti con la Juve per il colpo last minute. Tutti i dettagli

La Juventus non si ferma, nemmeno a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Oltre alla ricerca di un rinforzo in attacco, la dirigenza bianconera, come riportato da Tuttosport, sta lavorando intensamente per regalare al neo-allenatore Igor Tudor un grande nome anche a centrocampo. L’obiettivo è un colpo “last minute” da chiudere nella giornata di lunedì, possibilmente con la formula del prestito. La lista dei desideri è ristretta a tre nomi di grande esperienza e qualità, in grado di alzare il livello tecnico della squadra e fornire a Tudor nuove opzioni tattiche in vista della stagione.

Il nome che sta facendo sognare i tifosi è quello di Ismaël Bennacer. L’ex giocatore dell’Empoli, diventato uno dei centrocampisti più apprezzati della Serie A, sembra essere in uscita dal calciomercato Milan. Sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare come direttore sportivo, Bennacer non è considerato un titolare inamovibile e la sua posizione all’interno della rosa rossonera è meno salda rispetto al passato. La Juventus monitora con estrema attenzione questa situazione, pronta a cogliere l’occasione di mercato che si è creata. L’algerino, classe 1997, porterebbe in dote visione di gioco, dinamismo e una conoscenza profonda del campionato italiano, qualità che lo renderebbero un’aggiunta di enorme valore per il centrocampo bianconero.

Ma Bennacer non è l’unico nome sulla lista. La Juventus sta esplorando altre due piste che portano a profili altrettanto interessanti e con un’esperienza internazionale consolidata. Uno dei nomi, riporta sempre Tuttosport, è un centrocampista centrale che ha militato in diversi top club europei e che si adatterebbe perfettamente al sistema di gioco di Tudor. Le sue doti di interdizione e la sua capacità di impostazione lo renderebbero un innesto prezioso per la mediana juventina, fornendo una solida alternativa ai titolari attuali. L’altra opzione è un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo, dalla mezzala al trequartista. La sua versatilità e il suo fiuto del gol rappresenterebbero un fattore in più per la Juve, aggiungendo imprevedibilità alla fase offensiva. Entrambi i nomi, per ora non svelati, rientrano nell’ottica di un’operazione in prestito, una formula che permetterebbe alla società di non gravare sul bilancio e di rinviare a giugno un eventuale investimento definitivo.

L’ultimo giorno di calciomercato si preannuncia quindi frenetico per la Juventus. La dirigenza lavora a ritmo serrato per chiudere una o più operazioni e completare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Che si tratti di Bennacer o di uno degli altri due profili, è chiaro che la società bianconera vuole lanciare un segnale forte: la Juve vuole tornare a competere ai massimi livelli, in Italia e in Europa, e il mercato è lo strumento principale per raggiungere questo obiettivo. L’attesa è alta tra i tifosi, che sperano in un regalo finale che possa accendere l’entusiasmo e dare una spinta in più alla squadra in vista dell’inizio della stagione.