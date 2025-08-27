Calciomercato Milan, intrigo Saelemaekers! Top club in pressing ma Tare e Allegri fanno muro. Lo scenario

Calciomercato Milan, gli ultimi giorni di agosto si preannunciano caldi per il futuro di Saelemaekers: Juve in pressing

La situazione di mercato che vede protagonista Alexis Saelemaekers si fa sempre più intricata, con la Juventus che manifesta un interesse concreto per l’esterno belga classe 1999. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero, sotto la guida del nuovo tecnico Igor Tudor, vede in Saelemaekers il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e intensità sulle corsie esterne. La sua duttilità tattica, che gli permette di agire su entrambe le fasce, unita a qualità tecniche e atletiche notevoli, lo rende un obiettivo primario per la formazione di Tudor.

Un ostacolo chiamato Allegri e il possibile effetto domino ⚽️

L’operazione, tuttavia, non è affatto semplice. Il calciomercato Milan, club detentore del cartellino di Saelemaekers, ha un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha già posto un veto sulla sua partenza. Il contratto del giocatore scade nel 2027 e la dirigenza rossonera, con a capo il neo direttore sportivo Igli Tare, ha avviato i colloqui per un possibile rinnovo. Questo scenario sembra precludere qualsiasi tipo di trattativa, a meno che non si verifichi un clamoroso effetto domino che potrebbe cambiare le carte in tavola.

La chiave di volta: Dusan Vlahovic

Il nodo della questione potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica di altissimo livello. È noto che Allegri spinga da settimane per avere il centravanti serbo Dusan Vlahovic, ritenuto il rinforzo perfetto per completare il reparto offensivo del Milan. In un ipotetico scambio, Saelemaekers diventerebbe sacrificabile, aprendo uno scenario a dir poco clamoroso negli ultimi giorni di calciomercato. La Juventus, da parte sua, considera l’acquisto di Saelemaekers un colpo mirato, in grado di soddisfare le richieste del suo nuovo allenatore.

Un futuro legato a incastri e mosse decisive

Il destino di Saelemaekers e l’eventuale trasferimento a Torino restano legati a una serie di incastri e mosse di mercato. La cessione di Nicolò Savona al Nottingham Forest potrebbe, ad esempio, sbloccare i piani della Juventus per un esterno. Oltre a Saelemaekers, resta viva anche la pista che porta a Edon Zhegrova del Lille. Tuttavia, il belga rimane il nome che più intriga Igor Tudor, che è pronto a dare il via libera all’operazione se le condizioni economiche lo permetteranno. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan aprirà a uno spiraglio di trattativa o se il veto di Allegri rimarrà definitivo, ponendo fine alle speranze bianconere.