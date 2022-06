Calciomercato Milan: la Juve si gioca la carta McKennie per Zaniolo. I bianconeri provano a convincere così la Roma

Secondo Tuttosport, la Roma sarebbe aperta ad ascoltare proposte di scambio per Zaniolo e la Juve, dal canto suo, sarebbe ben felice di abbassare la richiesta economica.

Contropartita che potrebbe risultare decisiva è Weston McKennie, giocatore che a Mourinho piace non poco e che in bianconero, nonostante la grande considerazione, non appare avere chissà quale futuro. Anche il Milan in questa fase sta esplorando strade simili.