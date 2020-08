Calciomercato Milan: il noto procuratore Jorge Mendes vorrebbe portare in rossonero Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid

In vista della prossima stagione, il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto di attacco. Oltre ai rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, il club di Via Aldo Rossi starebbe pensando anche ad altre possibili occasioni.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, sarebbe intenzionato a regalare a Stefano Pioli un centravanti top proveniente dell’Atletico Madrid, Diego Costa.

Il giocatore naturalizzato spagnolo avrebbe già fatto sapere agli amici che il suo futuro sarebbe in Italia, per la precisione a Milano. L’Inter come punta di riferimento e sfondamento avrebbe già Lukaku e per prelevare Diego Costa servirebbe la cessione di Lautaro Martinez, vista la permanenza di Alexis Sanchez. Il Milan, invece, vorrebbe a tutti i costi un altro attaccante da affiancare al gigante svedese. L’ex Chelsea sarebbe l’identikit perfetto.