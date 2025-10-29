Connect with us

Calciomercato Milan, non tramonta la pista Joe Gomez! Contatti avviati per provare a chiudere… Ultimissime notizie sui rossoneri

La dirigenza del Milan, nonostante le turbolenze legate agli infortuni che affliggono in particolare l’attacco e il centrocampo, non perde di vista la necessità di rinforzare la retroguardia per il tecnico Massimiliano Allegri. Come sottolineato nell’editoriale di Niccolò Ceccarini per TMW, la priorità assoluta della sessione invernale di mercato resta l’acquisto di un difensore centrale di spessore.

Il direttore sportivo Igli Tare e il suo team stanno valutando attentamente diverse ipotesi, consapevoli che la scelta deve essere ponderata e mirata a dare ancora maggiore solidità al reparto. Tuttavia, la lista dei nomi si sta progressivamente allargando e, a quanto pare, il club rossonero ha già ripreso il pressing su un obiettivo che era stato intensamente corteggiato durante la scorsa estate.

Si tratta di Joe Gomez, il difensore in forza al Liverpool, che rimane un’opzione estremamente forte e concreta per il Milan. L’affare con il club inglese era praticamente in dirittura d’arrivo già ad agosto, ma la trattativa non si era concretizzata solo per una questione di tempistica all’ultimo minuto.

Questa situazione non è affatto sfumata, anzi, le condizioni per riproporre l’operazione a gennaio sono considerate ottimali. Tare è pronto ad affondare il colpo per assicurarsi un giocatore che risponde perfettamente alle esigenze di Allegri in termini di esperienza internazionale e versatilità. L’acquisto di Gomez darebbe al tecnico livornese un’alternativa di lusso per fronteggiare un campionato lungo e i potenziali impegni europei, completando la struttura difensiva che è uno dei capisaldi del nuovo corso milanista.

