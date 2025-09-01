Calciomercato Milan, Joe Gomez vicino ma Tare si cautela: due le alternative sul piatto. I nomi

Calciomercato Milan, l’arrivo di Joe Gomez è vicino ma Tare non vuole farsi trovare impreparato: Okoli e Sutalo prime alternative

Con la sessione di mercato estiva che si fa sempre più calda, il calciomercato Milan è attivamente impegnato nella ricerca di rinforzi per la sua linea difensiva. L’obiettivo primario del club, come riportato da Gazzetta.it, rimane il difensore del Liverpool Joe Gomez. Nonostante la fiducia della dirigenza rossonera nel riuscire a concludere l’affare, il club milanese si sta tutelando e sta già valutando alternative concrete per non farsi trovare impreparato.

Il calciomercato è un campo minato, e le trattative possono saltare in qualsiasi momento per i motivi più disparati. Per questo motivo, una pianificazione lungimirante è essenziale. Il Milan ha dimostrato in passato di saper muoversi con prontezza e decisione, e anche in questa situazione la strategia appare chiara: avere un piano B solido, pronto a essere attivato se il piano A dovesse fallire. La dirigenza rossonera, guidata dall’esperienza del nuovo direttore sportivo, non ha alcuna intenzione di perdere tempo o di farsi cogliere di sorpresa. L’obiettivo è consegnare al nuovo allenatore Allegri una rosa il più competitiva possibile, fin dalle prime battute della nuova stagione. La solidità difensiva è un pilastro su cui ogni squadra vincente si deve basare e, per questo, il Milan sta agendo con estrema cautela e attenzione.

Tra le potenziali alternative a Gomez, il nome di Caleb Okoli sta guadagnando terreno. Il giovane difensore è visto come una soluzione interessante, anche in virtù della possibilità di un trasferimento in prestito. Questa formula, che permetterebbe al Milan di valutare le sue prestazioni senza un investimento oneroso immediato, rende l’operazione particolarmente attraente dal punto di vista economico e strategico. L’età e il potenziale di Okoli si allineano perfettamente con la filosofia del club di puntare su giovani talenti pronti a crescere e a affermarsi.

Un’altra opzione che è stata presa in considerazione è il difensore dell’Ajax Josip Sutalo. Il giocatore croato potrebbe lasciare il club olandese, ma al momento non sembra essere la prima scelta del Milan. Sebbene le sue qualità siano innegabili, come dimostrato anche in ambito internazionale, la dirigenza milanista pare non essere entusiasta come per le altre piste. Questo non esclude un cambiamento di rotta, ma per ora il nome di Sutalo non “scalda” come quello di Okoli. La scelta finale del difensore dipenderà da molti fattori, tra cui le richieste economiche dei club e, soprattutto, le preferenze tecniche del nuovo allenatore, che dovrà integrare il giocatore nel suo schema di gioco. L’arrivo di un nuovo difensore è cruciale per la squadra, che vuole tornare ai massimi livelli e competere per tutti i trofei.