Calciomercato Milan, sale la soluzione Joe Gomez per la difesa! Contatti in corso, arriva a Milanello se... Ultimissime

Calciomercato Milan, per la difesa sale la pista Joe Gomez: il centrale può arrivare in prestito se il Liverpool trovasse il sostituto

Il calciomercato Milan è un gioco di incastri, un’intricata rete di necessità e opportunità che spesso si intrecciano in un circolo virtuoso. Un’esigenza di un club genera una reazione a catena che si propaga ad altri, influenzando i destini di giocatori e squadre in un effetto domino affascinante e imprevedibile. È esattamente quello che sta accadendo in queste ultime, frenetiche, giornate di mercato, dove il futuro della difesa del Milan sembra essere indissolubilmente legato a una trattativa tra Liverpool e Crystal Palace.

Con la pista che portava a Manuel Akanji definitivamente tramontata, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Tare, si è tuffato su un nuovo obiettivo per la difesa rossonera: Joe Gomez. Il difensore inglese, classe 1997, non è più considerato un pilastro inamovibile nello scacchiere del tecnico del Liverpool, Arne Slot. Questo ha spinto i Reds ad aprire, seppur con riserva, alla possibilità di una sua cessione. Tuttavia, la trattativa non è affatto semplice. Il Liverpool, infatti, ha posto una condizione molto chiara: Joe Gomez potrà lasciare Anfield solo dopo l’arrivo di un suo sostituto.

Il nome individuato per colmare l’eventuale vuoto lasciato da Gomez è quello di Marc Guehi, talentuoso difensore del Crystal Palace. Sebbene l’affare non sia ancora concluso, si respira ottimismo tra i corridoi di Anfield. Il Liverpool è convinto di poter chiudere a breve l’accordo con il Crystal Palace, liberando così la strada per la cessione di Gomez al Milan.

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha dato il suo benestare all’operazione, ritenendo Joe Gomez un profilo perfetto per rafforzare il reparto arretrato. Il difensore inglese porterebbe in rossonero non solo solidità e fisicità, ma anche una preziosa esperienza internazionale, maturata in anni di militanza al Liverpool e in Champions League. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia come difensore centrale che come terzino destro, lo rende un jolly prezioso per qualsiasi modulo.

Questo scenario rende il Milan un attore passivo in una vicenda che non lo vede direttamente coinvolto. I rossoneri sono in attesa, sperando che il Liverpool e il Crystal Palace raggiungano un accordo che permetta a Joe Gomez di sbarcare a Milano. La trattativa si sta svolgendo nelle ultime ore di mercato, come spesso accade, quando la pressione e l’urgenza di chiudere gli affari si fanno sentire.

Il circolo vizioso che si era formato con Artem Dovbyk, dove il suo futuro era legato alla decisione di altri club, si ripropone ora per la difesa del Milan. Un gioco di incastri che mostra quanto il calciomercato sia un ecosistema interconnesso, dove ogni mossa di un club può innescare una serie di reazioni a catena. In questo contesto, il Milan e il suo nuovo DS Tare devono mostrare pazienza e attendere, sperando che il domino si completi nel verso giusto, portando Joe Gomez a vestire la maglia rossonera.