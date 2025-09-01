Calciomercato Milan, trattativa in entrata saltata in maniera definitiva: l’annuncio non lascia dubbi. Le ultimissime sui rossoneri

La trattativa che avrebbe dovuto portare il difensore del Liverpool, Joe Gomez, al Milan sembra aver subito una brusca frenata, fino a essere considerata definitivamente saltata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il trasferimento, che pareva ormai imminente, si è arenato a causa di un inaspettato intoppo proveniente direttamente dalla società inglese.

Nelle scorse ore, infatti, era tutto pronto per finalizzare l’accordo. Il Milan, con il direttore sportivo Tare al lavoro per chiudere l’affare, aveva già definito i dettagli con l’entourage del giocatore e si preparava a organizzare le visite mediche in Italia. Anche il giocatore, stando alle fonti vicine alla trattativa, aveva dato il suo benestare al trasferimento, pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie A sotto la guida di Allegri.

Tuttavia, il Liverpool ha improvvisamente negato l’autorizzazione per le procedure mediche, bloccando di fatto il passaggio di Gomez in rossonero. La decisione, giunta in un momento cruciale, ha colto di sorpresa tutti gli attori coinvolti e ha reso impossibile procedere con l’ufficializzazione dell’accordo. Non sono ancora chiare le motivazioni precise che hanno spinto i Reds a fare marcia indietro, ma la mossa ha vanificato gli sforzi compiuti da Tare e la dirigenza milanista nelle ultime settimane.

L’operazione è quindi a un punto morto e il Milan dovrà ora rivedere i suoi piani per rinforzare il reparto difensivo. Con l’estate ormai agli sgoccioli, il tempo per trovare un’alternativa di pari livello a Joe Gomez si fa sempre più stretto. Resta da capire se ci saranno margini per una riapertura della trattativa o se il Milan si concentrerà su altri profili per completare la rosa in vista della prossima stagione.