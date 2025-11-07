Calciomercato Milan, colpo Joe Gomez possibile a gennaio? I contatti di Tare con il Liverpool… Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la pista che porta in Inghilterra per rinforzare la propria difesa. Oltre al nome di Mario Gila della Lazio, il direttore sportivo Igli Tare starebbe nuovamente valutando un vecchio obiettivo della sessione estiva: Joe Gomez.

Il difensore inglese del Liverpool era stato a lungo nel mirino dei rossoneri l’estate scorsa, con una trattativa che si era arenata solo nelle battute finali a causa della reticenza dei Reds a privarsi del giocatore. Come riferiscono fonti vicine al club, il profilo di Gomez è sempre stato molto apprezzato da Tare e dai suoi collaboratori, che lo ritengono un elemento versatile e di grande esperienza internazionale, ideale per gli schemi di Massimiliano Allegri.

La situazione di Gomez a Liverpool è un fattore determinante per il ritorno di fiamma del Milan. Lo scarso utilizzo che il difensore sta trovando in questa fase della stagione sotto la guida di Arne Slot potrebbe spingere il giocatore a considerare un trasferimento per trovare maggiore spazio e continuità.

Nonostante l’arrivo di altri centrali, il Milan è alla ricerca di un elemento in grado di giocarsi il posto da titolare e che conosca già il calcio di alto livello. Gomez, il cui contratto scade nel 2027, è un’opzione che potrebbe tornare prepotentemente di moda per il mercato di gennaio, con Tare pronto a riallacciare i contatti con il Liverpool per portare a Milano un rinforzo chiesto esplicitamente da Allegri.