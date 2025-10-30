Calciomercato Joe Gomez l’obiettivo più realistico per gennaio per questo motivo

Connect with us

9 secondi ago

Joe Gomez

Calciomercato Milan, per la difesa in vista di gennaio l’obiettivo più realistico è Joe Gomez del Liverpool: lo scenario

Il Milan capolista si prepara a sfruttare il turno casalingo contro il Pisa e lo scontro diretto tra Napoli e Inter per provare ad allungare in classifica. Il tecnico Massimiliano Allegri ha chiesto alla società «un paio di rinforzi a gennaio» per avere le carte in regola per puntare concretamente allo Scudetto.

In difesa, l’obiettivo principale è individuare un rinforzo di alto livello.

Calciomercato Milan, Joe Gomez la pista più concreta per la difesa

Nonostante il «sogno» in difesa sia il sudcoreano Kim Min-Jae del Bayern Monaco (con un passato napoletano), la dirigenza Rossonerasta valutando le opzioni più concrete e sostenibili.

Come riportato da Calciomercato.itl’obiettivo che appare «più facile arrivare» a concretizzare è Joe Gomez del Liverpool. Il difensore inglese rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale e duttilità tattica, caratteristiche molto apprezzate da Allegri. L’arrivo di Gomez porterebbe immediatamente un incremento di qualità e solidità al reparto arretrato, spesso messo alla prova dagli infortuni.

Le alternative dal mercato italiano

Oltre al profilo internazionale di Gomez, il calciomercato Milan non dimentica le piste italiane per rinforzare la retroguardia, mantenendo vive le trattative con club di Serie A. Le opzioni sul mercato interno portano in particolare a:

  • Kristensen e Solet dell’Udinese.
  • Gila della Lazio.

L’obiettivo è chiaro: portare a Milanello un difensore centrale di spessore per blindare la porta e consentire ad Allegri di affrontare la seconda metà di stagione con maggiore serenità. L’attenzione al mercato di gennaio dimostra la seria intenzione del club di lottare per il tricolore.

