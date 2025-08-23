Calciomercato Milan, retroscena Alex Jimenez! Il top club ci ha provato seriamente, muro di Tare e Allegri

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Alex Jimenez: a giugno il Napoli ha valutato di presentare un’offerta da 25 milioni di euro

Napoli scatenato sul mercato! Il club partenopeo è alla ricerca di un terzino completo, capace di ricoprire sia compiti difensivi che offensivi, adattandosi sia a una difesa a 4 sia come soluzione laterale in caso di passaggio a una retroguardia a 3. L’obiettivo primario, da settimane, sembra essere Juanlu Sanchez del Siviglia, ma un retroscena svelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italianoha rivelato un clamoroso interessamento per un altro giovane talento.

La svolta su Alex Jimenez e il “no” del Milan

Prima di virare con decisione su Sanchez, il Napoli aveva valutato di presentare un’offerta ufficiale al calciomercato Milan per Alex Jimenez, una cifra monstre di ben 25 milioni di euro. Un’iniziativa che testimoniava la volontà del club di assicurarsi un giocatore dalle grandi prospettive, ritenuto ideale per il progetto tecnico.

Tuttavia, i partenopei hanno dovuto fare i conti con la ferma posizionedel Milan. La società rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Tare e dal nuovo allenatore Allegri, considera Jimenez un calciatore fondamentale e non ha alcuna intenzione di privarsene. Il giovane terzino, ex Real Madrid, non è stato inserito nella lista dei possibili cedibili e, di conseguenza, i dialoghi tra i due club si sono interrotti immediatamente.

Assedio a Jimenez: Fiorentina, Lione, Roma e Siviglia alla finestra

Nelle scorse settimane, come riportato sempre da Moretto, diversi club europei sono tornati a chiedere informazioni su Jimenez, manifestando il desiderio di acquisire il laterale difensivo in prestito. Tra questi, spiccano i nomi di Fiorentina, Lione, Roma e, curiosamente, anche il Siviglia, club da cui il Napoli sta cercando di prendere Juanlu Sanchez.

La posizione del Milan, tuttavia, è rimasta netta: la porta per una cessione di Alex Jimenez è e rimane chiusa. Il nuovo corso rossonero, con Tare e Allegri al timone, punta forte sui giovani talenti e Jimenezrientra appieno in questa strategia. Il suo potenziale di crescita è considerato altissimo e il club non vuole rinunciare a un giocatore che potrebbe rappresentare una colonna portante della squadra per il futuro.

Il Napoli e la ricerca del terzino ideale

Archiviata la pista Jimenez, il Napoli ha quindi intensificato gli sforzi per Juanlu Sanchez. La ricerca di un terzino moderno, capace di garantire solidità difensiva e spinta offensiva, resta una priorità assoluta per la squadra partenopea. Il calciomercato è in pieno fermento e le prossime settimane saranno decisive per capire chi vestirà la maglia azzurra sulla fascia destra. La dirigenza, con il benestare del tecnico, vuole un elemento che possa non solo integrarsi al meglio, ma anche offrire versatilità tattica e qualità indiscusse, indispensabili per affrontare al meglio le sfide future in campionato e in Europa.