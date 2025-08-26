Calciomercato Milan, quale futuro per Jimenez? Permanenza più difficile. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Come riferito da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro di Alex Jimenez è al centro di una serie di richieste da parte di diversi club. Il giovane talento spagnolo, attualmente al Milan, sta attirando l’attenzione di varie squadre, sia in Italia che all’estero, desiderose di acquisirlo in prestito.

L’interesse di Roma e Siviglia

Moretto ha confermato che alcuni club avevano già sondato il terreno per il prestito di Jimenez. Tra questi, spiccano i nomi di Roma e Siviglia, due società che avrebbero già avviato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. L’interesse di questi club di alto livello sottolinea il potenziale del ragazzo, che a soli vent’anni è già considerato un profilo interessante per squadre che militano in campionati importanti.

Il Como entra in gioco

Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivato un nuovo e forte interessamento da parte del Como. Il club di Serie B ha manifestato la propria volontà di acquisire il giocatore, presentando un’offerta sia all’entourage di Jimenez che al Milan. L’intenzione del Como è quella di ottenere il giocatore in prestito, per rinforzare la rosa e offrire al ragazzo la possibilità di giocare con continuità. Per il Milan, la cessione di Jimenez in prestito sarebbe un modo per permettere al ragazzo di accumulare minuti e esperienza, in un campionato competitivo come quello cadetto, dopo aver lavorato con l’allenatore Massimiliano Allegri.

La decisione finale spetta ora al Milan, che dovrà valutare attentamente le varie offerte. Il club, con il suo DS Igli Tare, dovrà decidere se concedere il prestito e a quale squadra, considerando anche gli obiettivi di crescita del giocatore. L’idea di un trasferimento al Como, pur essendo in Serie B, potrebbe essere interessante per Jimenez, che avrebbe l’opportunità di essere un titolare e di mettersi in mostra in un campionato formativo.