Calciomercato Milan, ore frenetiche per il futuro di Jimenez: contatti serrati con questa squadra per chiudere il suo trasferimento. Le ultimissime notizie

Il futuro di Alex Jimenez potrebbe essere in Premier League. Il Bournemouth ha infatti mostrato un forte interesse per il giovane esterno spagnolo e il sentimento è del tutto corrisposto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe dato priorità assoluta al trasferimento in Inghilterra, preferendolo ad altre importanti destinazioni come Como e Roma.

Dettagli della proposta del Bournemouth

Ora si attende solo il via libera del Milan. Il Bournemouth ha inviato ieri sera una proposta ufficiale, che prevede un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al raggiungimento di un numero prestabilito di presenze, precisamente 15. Una formula che dimostra la volontà del club inglese di puntare con decisione su Jimenez, ma che al tempo stesso permette loro di valutare il giocatore prima di un acquisto definitivo.

Il ruolo di Allegri e Tare

La decisione finale spetta al Milan, e in particolare al tecnico Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Igli Tare. La cessione di un giovane talento come Jimenez non è una scelta semplice, ma potrebbe rivelarsi una mossa strategica per la crescita del giocatore, che in Premier League potrebbe avere più spazio e fare un’esperienza formativa. Al momento, il club rossonero sta valutando la proposta e non è escluso che la risposta arrivi nelle prossime ore.

Questa trattativa evidenzia ancora una volta la grande attenzione che il Milan riserva alla valorizzazione dei propri giovani, che vengono ceduti solo se le condizioni sono vantaggiose sia per il club che per il giocatore stesso.