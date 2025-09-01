Calciomercato Milan, elogi a non finire di Tiago Pinto per Jimenez: le sue parole non sono passate inosservate ai tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Tiago Pinto, ex dirigente della Roma e ora Presidente delle Operazioni Calcistiche dell’AFC Bournemouth, ha rotto il silenzio sul neo acquisto dei Cherries Alex Jimenez. Attraverso i canali ufficiali del club, Pinto ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’arrivo del giovane talento spagnolo, sottolineando l’importanza di un’operazione che rafforza la squadra inglese con un prospetto di grande futuro.

“Álex è un giovane giocatore molto apprezzato che ha già dimostrato grandi potenzialità al Milan,” ha dichiarato Tiago Pinto. “Siamo lieti di portare un giocatore con così tanto talento nel club e crediamo che sarà un’aggiunta importante alla nostra squadra. Non vediamo l’ora di lavorare con lui una volta tornato dagli impegni con la nazionale spagnola.” Le parole del dirigente portoghese evidenziano la fiducia riposta in Jimenez, che ha avuto modo di mettersi in mostra nel corso della sua esperienza rossonera, convincendo il Bournemouth a puntare su di lui.

Il trasferimento di Jimenez in Premier League rappresenta un passo significativo per la sua carriera. Il giovane esterno difensivo, di proprietà del Real Madrid ma reduce da una stagione positiva al Milan, ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ad alti livelli. Il passaggio in Inghilterra lo metterà alla prova in uno dei campionati più competitivi del mondo, dove avrà l’opportunità di crescere ulteriormente e di maturare come giocatore.

L’operazione dimostra ancora una volta l’abilità di Tiago Pinto di muoversi sul mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti. L’ex dirigente giallorosso, che in passato si è incrociato spesso con il DS del Milan, Tare, ha saputo cogliere al volo l’opportunità di assicurarsi un giocatore che aveva già dimostrato il suo valore, anche se in un contesto diverso. Ora spetta a Jimenez dimostrare sul campo che le aspettative riposte su di lui sono fondate e che il Bournemouth ha fatto la scelta giusta.