Calciomercato Milan, trattativa avviata per Jesus Corona: le ultime

Calciomercato Milan, Maldini ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore: possibile affondo nei prossimi giorni

Il Milan potrebbe pescare in Portogallo il suo rinforzo per il reparto offensivo. Come riferito da calciomercato.com infatti, Maldini avrebbe allacciato proficui contatti con i procurato di Jesus Corona, esterno destro del Porto in scadenza di contratto a giugno del 2022.

SI STUDIA LA FORMULA – Il Milan sta decidendo se prenderlo a titolo definitivo (valutazione tra i 13 e i 15 milioni di euro) oppure virare sulla classica formula del prestito. In questo caso però Corona dovrebbe rinnovare almeno di un anno col club lusitano. Le prossime ore potrebbero essere decisive.